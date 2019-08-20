Boşanma detayları şoke etti: 1 sene daha evli kalalım, 500 bin TL vereyim

Geçtiğimiz haftalarda 5 yıllık evliliklerini 5 dakikada bitiren Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan'ın boşanma detayları ortaya çıktı.

20 Ağustos 2019 Salı 12:12
Son Güncelleme: 20 Ağustos 2019 Salı 12:12
Boşanma detayları şoke etti: 1 sene daha evli kalalım, 500 bin TL vereyim

2.Sayfa programında yer alan habere göre; Serdar Ortaç’ın ilerleyen hastalığı ve şans oyunlarına tutkusu ünlü çiftin arasını açtı. Bu tutku sonucu maddi kriz ikilinin ilişkisini sarstı. Chloe’ye Serdar Ortaç tarafından yardım tamamen kesildi. Hatta Ortaç, eşine doğum günü hediyesi bile almadı. İddiaya göre ikili arasında bu konuda tartışmalar gittikçe arttı. Üzerine Chloe’nin Amerika’da geçirdiği kazaysa aradaki bağları kopardı.

500 BİN TL TEKLİF ETTİ

Ortaç, bir dönem aşırı tutumluluğundan vazgeçip eşini tekrar kazanmak istedi. Biraz daha evli kalma teklifinde bulundu. Karşılığında ise 500 bin TL para teklifi ettiği iddia edildi. Bu teklifine de ret cevabı alan Ortaç, kararını verdi. Ünlü şarkıcı boşanma kararını son ana kadar sakladı. Eşi Chloe boşanma kararını son anda öğrenince sinir krizi geçirdi.

CHLOE HİÇ TÜRK VATANDAŞI OLMAMIŞ!

Asıl darbe ise boşanma sonrası geldi Ortaç’tan. Chloe’nin hiç Türk vatandaşı olmadığı ortaya çıktı. Sadece Ortaç’ın şirketinde çalışıyor gözüküyordu bu durum onun Türkiye’de kalmasını sağlıyordu. Serdar Ortaç ayrıldıktan sonra ilk iş olarak Chloe’nin çıkışını verdi. Çaresiz kalan ünlü model annesi ile birlikte memleketi İrlanda’ya döndü. 8 yıllık aşkını yolcu etmeye gitmeyen Serdar Ortaç’ın o saatlerde uyuduğu ortaya çıktı. Hem maddi hem manevi çöküntü yaşayan Chloe ise teselliyi ailesinde buldu.

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