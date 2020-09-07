Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,4633
  • 8,8357
  • 463.187
  • 1096.64
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Seray Kaya Kuruluş Osman'ın kadrosuna dahil oldu!
07 Eylül 2020 Pazartesi 17:15 | Son Güncelleme:

Seray Kaya Kuruluş Osman'ın kadrosuna dahil oldu!

Seray Kaya Kuruluş Osman'ın kadrosuna dahil oldu!

"Kadın" dizisinde hayat verdiği Şirin karakteriyle yıldızı parlayan oyuncu Seray Kaya, "Kuruluş Osman" dizisine dahil oldu.

Kadın dizisinde Şirin karakteriyle dikkat çeken Seray Kaya, dizinin final yapmasının ardından saçlarını kestirerek hayranlarını şaşırtmıştı. Kaya yeni imajıyla gündem olmasının ardından vertigo olduğunu söyleyerek hayranlarını üzmüştü.

EKRANLARA DÖNÜYOR

Seray Kaya şu sıralar ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz sezon "Türkler Geliyor Adaletin Kılıcı" filminde de rol alan Seray Kaya, bu sezon Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Burak Özçivit'in başrolünde olduğu ekranların en çok izlenen dizilerinden Kuruluş Osman’ın yeni sezonunda Cüneyt Arkın, Erkan Avcı, Kanbolat Görkem Arslan, Seçkin Özdemir, Bahtiyar Engin ve Emin Gürsoy’un da rol alacağı geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu.

MHP lideri Bahçeli: Yunanistan'ın konuşmadan ve uzlaşmadan kaçması haydutluktur
Macron aslında kim?
Para dolu çantayı alarak kaçtı: Ankara'da 4,5 milyon liralık hırsızlık
Galatasaray'ın yeni orta sahası İstanbul'a geldi
Netflix 'Minnoşlar'ı yayından kaldırdı
MSB görüntülerini paylaştı: 'Akdeniz Fırtınası Tatbikatı'

MSB görüntülerini paylaştı: 'Akdeniz Fırtınası Tatbikatı'

En çok merak edilen gizemler ve soruların cevapları

En çok merak edilen gizemler ve soruların cevapları

Kilo vermek için yeşil çayı böyle demleyin

Kilo vermek için yeşil çayı böyle demleyin

Türk Kızılay Giresun sel bölgesinde afetzedeleri yalnız bı

Türk Kızılay Giresun sel bölgesinde afetzedeleri yalnız bırakmadı