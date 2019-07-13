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  3. Şenbem Schaefer'den Özcan Deniz hakkında sert eleştiri: Çarpık ilişkileri var

Şenbem Schaefer'den Özcan Deniz hakkında sert eleştiri: Çarpık ilişkileri var

Şenbem Schaefer'den Özcan Deniz hakkında sert eleştiri: Çarpık ilişkileri var

Manken ve oyuncu Şebnem Schaefer, bir dönem sevgili oldukları iddia edilen Özcan Deniz'in boşanması hakkında konuştu. Schaefer, "Özcan alafranga evlendi, alaturka boşandı" dedi.

Manken Şebnem Schaefer, bir dönem aşk yaşadığı iddia edilen Özcan Deniz'le, "Şebnem bornozunu benim evde unuttu" sözleriyle başlayan gerginlikleri mahkemede bitmişti. Başarılı manken Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programında Deniz'le ilgili konuştu.

"BENCE BABA OLACAĞI İÇİN EVLENDİ"

Programda ilginç açıklamalar yapan Schaefer, "Ben Özcan'ın boşanmasına değil, evlenmesine şaşırmıştım" diyerek "Bence baba olacağı için evlendi. Özcan alafranga evlendi, alaturka boşandı." ifadelerine yer verdi.

"ÇARPIK İLİŞKİLERİ VAR"

2006 yılında Özcan Deniz'in "Şebnem bornozunu benim evde unuttu" sözleriyle kanlı bıçaklı olan ikiliden Schaefer, Deniz hakkında "Çarpık ilişkileri var" iddiasını ortaya atmıştı.

AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Özcan Deniz, bu iddia üzerine açıklama yapmış ve "Herkes benim cinselliğime takmış durumda. Benim öyle olmamı istiyorlar gibi bir hava var. Öyle değilim, daha önce de bunu çok kez söyledim. Benim üzerimden reyting yapılmak isteniyor, bu çok açık. Ben işimle gündeme gelen biriyim. Ortaya çıkıp sahte gündemler yaratmıyorum." ifadelerine yer vermişti.

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