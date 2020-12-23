Sen Çal Kapımı'nın Serkan'ı Kerem Bürsin ve Nilperi Şahinkaya'dan yılbaşı sürprizi

Sefirin Kızı’nın Gediz’i Uraz Kaygılaroğlu ile ilk iki sezon çekimleri geçekleştirilen Aynen Aynen dizisi üçüncü sezon itibari ile yoluna Sen Çal Kapımı'nın Serkan'ı Kerem Bürsin ile devam etme kararı almıştı. Blu TV’de yayınlanan Aynen Aynen dizisi elde ettiği başarıların ardından 5. Sezon onayı da aldı.



Nilperi Şahinkaya ve Kerem Bürsin, Aynen Aynen dizisi hayranlarını sevindirecek bir haber geldi. İkili sürpriz bir video hazırladı.

Şahinkaya, ‘2020 ne kadar güzel geçti değil mi? En az 2020 yılı kadar neşeli, mutlu, huzurlu, sağlıklı bir 2021 dilerim’ sözleri ile güldürdü.

Kerem Bürsin ise Aynen Aynen dizisinin 2021 yılında da devam edeceğini söyledi.

Aynen Aynen yılbaşı özel bölümü de 31 Aralık’ta sadece BluTV’de yayınlanacak.