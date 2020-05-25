Fox TV’de yayın hayatına başlayacak olan Sen Çal Kapımı dizisi hakkında araştırmalar hız kazandı. Sen Çal Kapımı ne zaman başlayacak? Sen Çal Kapımı dizisi konusu nedir, oyuncuları kimdir? gibi soruların yanıtları da merak konusu oldu. Çekimlerinin Haziran’da İstanbul’da başlaması planlanan romantik komedi Hande Erçel ve Keram Bürsin’i bir araya getiriyor. Yapımını MF Yapım’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar’ın oturacağı ve senaryosunu Ayşe Üner Kutlu’nun kaleme aldığı Sen Çal Kapımı dizisi için heyecanlı bekleyiş başladı.

SEN ÇAL KAPIMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Çekimlerinin Haziran’da İstanbul’da başlaması planlanan romantik komedi dizisinin ne zaman başlayacağına dair henüz bilgi paylaşılmadı.

SEN ÇAL KAPIMI DİZİSİ KONUSU NEDİR?



Eda nefret ettiği bu adamın teklifini önce reddetse de koşullar değişince kabul etmek zorunda kalır. Nişanlı taklidi yaparken, Serkan ve Eda, bütün doğru bildiklerini unutturacak, tutkulu, zorlu bir ilişki yaşamaya başlarlar. Çünkü aşk zordur. Ve bu yüzden muhteşemdir.

OYUNCULARI KİMDİR?



Hande Erçel ve Kerem Bürsin’e; dizide Neslihan Yeldan, Bige Önal, Evrim Doğan, İsmail Ege Şaşmaz, Anıl İlter, Melisa Döngel, Çağrı Çıtanak, Elçin Afacan, Sitare Akbaş, Başak Gümülcinelioğlu, Alican Aytekin, Sarp Bozkurt, Dorukhan Kenger ve İlkyaz Arslan gibi birbirinden başarılı isimler eşlik edecek.