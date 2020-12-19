Sen Çal Kapımı hayranlarını korkutan haber! Kerem Bürsin başka dizide oynayacak

Fox TV’de yaz aylarında yayın hayatına başlayan Kerem Bürsin ve Hande Erçel’in başrollerini paylaştığı Sen Çal Kapımı dizisi reytinglerini eskisi gibi yükseltemese de hayran kitlesi tarafından izlenmeye devam ediyor. Kış dizilerinin başlamasıyla zorlu bir sürece giren Sen Çal Kapımı dizisi gün değişikliği ile birlikte ekranlarda kalma durumunu garantiledi.

Hande Erçel ve Kerem Bürsin uyumunu çok seven Sen Çal Kapımı izleyenleri diziyi her hafta sosyal medyada zirveye taşımayı başarıyor. Sen Çal Kapımı dizisinde Hande Erçel Eda, Kerem Bürsin Serkan karakterine hayat veriyor.

Dizinin sıkı takipçileri ikilinin uyumunu bu kadar beğenirken, Kerem Bürsin’in bir başka dizide rol alacağı haberleri gündemi karıştırdı. Ancak Kerem Bürsin düşünüldüğü gibi Sen Ça Kapımı kadrosundan ayrılmayacak. Sen Çal Kapımı dizisi çekimlerine başlamadan önce BluTV’de yayınlanan Aynen Aynen dizisi çekimlerine devam edecek.

Absürd komedi olarak dikkat çeken Aynen Aynen dizisinde Kerem Bürsin başrolü Nilperi Şahinakya ile paylaşıyor. Aynı anda Sen Çal Kapımı dizisinin çekimleri de devam edecek. Kerem Bürsin’in çalışma takvimi de bu iki diziye göre ayarlanacak.

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