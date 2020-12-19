Sen Çal Kapımı'nın yıldızları Hande Erçel ve Kerem Bürsin canlı yayına bağlandı takipçi sayısı bir anda fırladı!

Sen Çal Kapımı dizisinin yıldızları Hande Erçel ve Kerem Bürsin canlı yayına bağlandı takipçi sayısı bir anda fırladı. Bu ikili takipçilerini harekete geçirmek hem de iyi bir olaya vesile olmak için duyarlı tavırlarıyla dün akşam Bergüzar Korel ve Hatice Şendil’in instagram’da SMA hastası çocuk için başlattıkları canlı yayına katıldılar.

Dizinin setinde verilen arada karavandan bağlanan Kerem Bürsin ve Hande Erçel, 3 yaşında SMA hastası Poyraz Ali’nin tedavisi için gereken paranın toplanması için takipçilerini de seferber ettiler.

Şendil ve Korel’in yayını o anda 70-80 bin aralığında bir takipçiye sahipken, Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in katılımıyla bu sayı 145 bine yükseldi. İki oyuncunun sosyal medyadaki etkinliği de bir kez daha ortaya çıkmış oldu.

Erçel ve Bürsin, bu duruma sevinirken, takipçilerinden de Poyraz Ali için destek istediler. Bu arada Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel de yayına mesaj atarak kızı Mavi’nin bir kaç gün önce 1. yaş gününde giydiği kıyafeti kampanya için bağışladığını duyurdu.

Canlı yayına ayrıca Halit Ergenç, Aslı Enver, Birce Akalay, Miray Daner, Onur Büyüktopçu, Çağlar Ertuğrul, Alina Boz, Esra Erol, Demet Özdemir, Boran Kuzum, Fahriye Evcen, Pelin Karahan, Merve Dizdar gibi pek çok isim de katıldı.