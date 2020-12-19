Hande Erçel'in Sen Çal Kapımı'dan başka bir dizisi var! Ve yakında geri dönüyor

Şimdilerde Kerem Bursin'le Sen Çal Kapımı dizisinde rol alan başarılı oyuncu Hande Erçel'in eski dizisi Halka hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Serkan Çayoğlu, Hande Erçel ve Kaan Yıldırım’ın başrollerini paylaştığı TRT1’de ekrana getirilen Halka dizisi geri mi dönüyor soruları gündeme gelmeye başladı. İzleyenleri ekran başına kilitleyen polisiye alanında başarılı olan Halka dizisinin dijital platformda yer alacağı konuşulmuş ve dizi erken sezon finali vermişti.

HALKA GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Halka dizisinin hayranları ise dizinin yayın tarihi ve hangi platformda yer alacağını merak ederken bir yandan da yeni bölümler için sabırsızlanmaya başladı. Halka dizisi yapımcısı ise Twitter hesabından bir açıklamada bulunarak yeni bölümü merakla bekleyen izleyiciye bilgi verdi.

Es Film’den Yusuf Esenkal, Halka dizisiyle ilgili ‘2. sezon 2020’de dedik ama 2020 bambaşka bir yıl oldu sözümüzü tutamadık. 2021’de bir sürpriz için ilk adımlarımızı attık. Rüyalar gerçek olsun...’ açıklamasında bulundu.

HALKA DİZİSİ KONUSU

İki genç adam, iki farklı insan, iki kurban, bambaşka yerlerden gelip, yan yana durarak, inat ve öfkeyle, kader sandıkları, tesadüf saydıkları bir kumpasla savaşıyorlar. Uzakta kalan ve uzayıp gelen bir geçmişin peşine düşüyorlar. Eski defterlerin, kirli davaların, büyük ve küçük yalanların hesabını soruyorlar. Mafyanın, paranın, entrikanın konuştuğu ve sustuğu bir hayatın içinde sürükleniyorlar.

Halka, dur durak bilmeyen bir serüvenin, karanlık bir dünyanın hikâyesi.

Kanayan ve kanadıkça acıtan bir mazi. Kaan ve Cihangir’in yeryüzünden intikamı…

Halka, polisiye trüklerini kullanan, tempolu, serüven temalı bir TV dizisidir. Halka ismi, üç halka simgesiyle bilinen bir suç şebekesinden gelmektedir. Halka’nın en temel özelliği, her bölümde artan muammalı temposu ve klasik mafya anlatılarının aksine kadınların güçlü olduğu, yönetip yönlendirdiği bir karakter içeriği taşımasıdır. Hikâyenin kahramanları Halka’nın mağdurları olduklarını öğrenerek, örgütle mücadeleye girişen Kaan ve Cihangir’dir.