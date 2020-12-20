Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu... Hande Erçel birinci seçildi! Listede 5 Türk daha var

Türkiye'de büyük bir hayran kitlesine sahip olan Hande Erçel, güzelliğiyle dünya çapında ses getirmeyi başardı.

Amerika merkezli internet sitesinin yaptığı listeye göre Hande Erçel ‘Top Beauty World 2020’nin ‘En Güzel 100 Kadını’ sıralamasında 1. oldu.

Listede Hande Erçel'i, Deepika Padukone, Barbara Palvin, Im Yoona, Lesti Kejora, Alexandra Daddario, Emilia Clarke, Chou Tzuyu, XuJiaq Kiki ve Aishwarya Rai Bachchan takip etti.

Hande Erçel'in dünya güzellerini geride bıraktığı listede 5 Türk daha yer aldı. Listeye Neslihan Atagül 89, Elçin Sangu 83, Demet Özdemir 75, Fahriye Evcen 45, Tuba Büyüküstün 29. sıradan girdi.

Çinli aktör Xiao Zhan'ın 1. sırada olduğu dünyanın en yakışıklı 100 erkeği sıralamasında ise 8 Türk yer aldı.

Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği belli oldu! Listede 8 Türk de var