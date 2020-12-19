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  • Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği belli oldu! Listede 8 Türk de var
19 Aralık 2020 Cumartesi 17:46 | Son Güncelleme:

Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği belli oldu! Listede 8 Türk de var

Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği belli oldu! Listede 8 Türk de var

Merakla beklenen dünyanın en yakışıklı erkekleri listesi belli oldu. Dünya genelinde düzenlenen Top Beauty World 2020 listesiyle birlikte En Yakışıklı 100 adam seçildi. Top Beauty World 2020 listesinde 8 Türk oyuncu yer aldı.

Herkesin büyük bir merakla açıklanmasını beklediği en yakışıklı erkekleri listesi belli oldu. Top Beauty World tarafından düzenlenen listede 8 Türk'ün bulunması da dikkat çekti.

İşte Top Beauty World 2020 listesinde yer alan 8 Türk:

96. Burak Tozkoparan

91. Burak Özçivit

89. Can Yaman

82. Uraz Kaygılaroğlu

68. Barış Arduç

38. Kerem Bursin

33. Kıvanç Tatlıtuğ

17. Çağatay Ulusoy

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