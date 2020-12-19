Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği belli oldu! Listede 8 Türk de var

Herkesin büyük bir merakla açıklanmasını beklediği en yakışıklı erkekleri listesi belli oldu. Top Beauty World tarafından düzenlenen listede 8 Türk'ün bulunması da dikkat çekti.

İşte Top Beauty World 2020 listesinde yer alan 8 Türk:

96. Burak Tozkoparan

91. Burak Özçivit

89. Can Yaman

82. Uraz Kaygılaroğlu

68. Barış Arduç

38. Kerem Bursin

33. Kıvanç Tatlıtuğ

17. Çağatay Ulusoy