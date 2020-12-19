19 Aralık 2020 Cumartesi 17:46 | Son Güncelleme:
Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği belli oldu! Listede 8 Türk de var
Merakla beklenen dünyanın en yakışıklı erkekleri listesi belli oldu. Dünya genelinde düzenlenen Top Beauty World 2020 listesiyle birlikte En Yakışıklı 100 adam seçildi. Top Beauty World 2020 listesinde 8 Türk oyuncu yer aldı.
Herkesin büyük bir merakla açıklanmasını beklediği en yakışıklı erkekleri listesi belli oldu. Top Beauty World tarafından düzenlenen listede 8 Türk'ün bulunması da dikkat çekti.
İşte Top Beauty World 2020 listesinde yer alan 8 Türk:
96. Burak Tozkoparan
91. Burak Özçivit
89. Can Yaman
82. Uraz Kaygılaroğlu
68. Barış Arduç
38. Kerem Bursin
33. Kıvanç Tatlıtuğ
17. Çağatay Ulusoy