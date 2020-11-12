Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu'nun yeni dizisinden ilk görüntüsü şaşırttı

Sen Anlat Karadeniz’deki Nefes karakteri ile hafızalara kazınan İrem Helvacıoğlu'nun yeni dizisinden ilk görüntüsü şaşırttı. Güzel oyuncu bu kez bambaşka bir karakteri canlandıracak. Oyuncu yeni dizisinde fotoğrafçı Ayliz isimli bir kadını oynuyor.

İrem Helvacıoğlu, geçtiğimiz yıl Kasım ayında final yapan dizisinin ardından ekranlarda yoktu ve yeni projesi de büyük bir heyecanla bekleniyordu. Helvacıoğlu’nun çalışmalara başladığı setteki yeni rol arkadaşları ile birlikte bir kafede otururken çekilen fotoğrafı ise dikkat çekti.

Dizide; Özcan Deniz, ailesinden uzak, tek başına bir hayat kurmuş, iş adamı ‘Kadir’ karakterine hayat verirken, İrem Helvacıoğlu ise babasız büyümüş ve kendi ayakları üzerinde durmuş, fotoğrafçı ‘Ayliz’ karakteri ile seyirci karşısına çıkacak. Yıllar boyunca birbirine teğet geçen Kadir ve Ayliz, birbirlerinin hayatına umulmadık bir anda girecek ve birlikte inanılmaz bir mucizeye tanıklık edecekler.