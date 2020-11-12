Güldür Güldür'den ayrılan Emre Altuğ Sihirli Annem kadrosunda!

2003 yılından 2012 yılına kadar ekranlarda yer alan Sihirli Annem dizisinin yeniden çekileceği bir süredir konuşuluyor. Hatta dizide İnci Türkay’ın oynadığı Betüş rolünde yine Güldür Güldür Show ekibinden Açelya Topaloğlu’nun oynayacağı da ortaya çıkmıştı.

Güldür Güldür’den yeni sezonda ayrılan Emre Altuğ’un da Sihirli Annem dizisinde oynayacağı öğrenildi. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın twitter hesabından verdiği bilgide Altuğ’un dizide Sadık karakterini oynayacağı ortaya çıktı.

Ancak Sihirli Annem dizisinin yeni versiyonu bir kanal için değil Acun Ilıcalı’nın Ocak ayında açılması beklenen dijital platformu Exxen için çekilecek.

Dizide ayrıca Lale Başar’ın Perihan ve Nergis Kumbasar’ın da Dudu rolünü oynayacağı konuşuluyor. Dijital versiyonda Hande Katipoğlu’un ise Suzan’ı ve Bülent Seyran’ın da Suzan’ın eşini oynayacağı, dizinin yeni Firuze’sinin de Eylem Yıldız olacağı ortaya çıkmıştı.