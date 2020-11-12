Star TV'nin yeni dizisi Sol Yanım'ın fragmanları yayınlanmaya başlandı. Tolga Mendi ile birlikte başrolde yer alan Özge Yağız da heyecanlı ve bir o kadar da kendinden emin bir şekilde izleyicisi ile buluşmayı bekliyor. Oyuncu, hayranları için kısa bir video yayınladı. Heyecanı her halinden belli olan oyuncu, takipçiler tarafından da iltifatlara boğuldu.

Yemin'den ayrılan Özge Yağız yeni dizisindeki zarifliği ile dikkat çekti. Bir çok dizi hayranı, Özge Yağız’ın naifliğine ve doğallığına dikkat çeken yorumlar yaptılar. Bir izleyici, “Ne kadar naif olduğu o kadar belli ki; sesi, duruşu, her şeyi ile muhteşem bir kadın” yorumunu yaptı.

Hayranları, güzel dileklerde bulundu ve başarılı bir proje olmasını istediklerini yazdılar. Heyecanla Sol yanım dizisini beklediklerini belirten birçok kişi var.

Zarifliğiyle hayranlarını etkileyen Özge Yağız videoda ise şu sözleriyle dikkat çekti:





“Herkese merhabalar. Hayata sıfırdan başlayanların hikayesi Sol Yanım, çok yakında Star’da. Keyifle çektiğimiz bölümlerimizi izlemeniz için sabırsızlanıyoruz. Kendinize iyi bakın.”

Özge Yağız'ın pozuna Gökberk Demirci kayıtsız kalamadı! 'Nasıl bir güzelliktir canım aşk...'