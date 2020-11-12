Özge Yağız'ın pozuna Gökberk Demirci kayıtsız kalamadı! 'Nasıl bir güzelliktir canım aşk...'

Kanal 7'de ekranlarında yayınlanan Yemin dizisi geçtiğimiz günlerde değişikliğe gitmiş, hafta içi yayınlanan fenomen yapım hafta sonuna alınmıştı. Özge Yağız'ın diziden ayrılışı hayranları tarafından henüz kabul görmezken, oyuncu "Sol Yanım" dizisindeki çekimlere hızlı başladı.

ÖZGE YAĞIZ'IN SON POZU OLAY OLDU

Son olarak Özge Yağız, Sol Yanım dizisinin setinde çekilen bir karesini Instagram hesabından paylaştı. Anlık çekim olduğunu belirten Yağız'ın güzelliği karşısında hayranları fotoğrafı beğeni yağmuruna tuttu. Oyuncu Gökberk Demirci de sevgilisinin güzelliği karşısında kayıtsız kalamadı, "Nasıl bir güzelliktir canım aşk..." yorumunda bulundu.



Ayrıca "Sol Yanım"da rol arkadaşı olan Defne Samyeli de kalpli emojileriyle fotoğrafı çok beğendiğini gözler önüne serdi.