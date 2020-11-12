Özge Yağız'ın pozuna Gökberk Demirci kayıtsız kalamadı! 'Nasıl bir güzelliktir canım aşk...'
Yemin dizisindeki rol aşkları gerçek olan Özge Yağız ve Gökberk Demirci, ilişkilerini doludizgin yaşamaya devam ediyor. Üçüncü sezonda Yemin'den ayrılarak Sol Yanım'a geçen Yağız, sette çekildiği fotoğrafını sosyal medyadan yayınladı. Sevgilisi Demirci ise oyuncunun güzelliği karşısında kayıtsız kalamadı.
Kanal 7'de ekranlarında yayınlanan Yemin dizisi geçtiğimiz günlerde değişikliğe gitmiş, hafta içi yayınlanan fenomen yapım hafta sonuna alınmıştı. Özge Yağız'ın diziden ayrılışı hayranları tarafından henüz kabul görmezken, oyuncu "Sol Yanım" dizisindeki çekimlere hızlı başladı.
ÖZGE YAĞIZ'IN SON POZU OLAY OLDU
Son olarak Özge Yağız, Sol Yanım dizisinin setinde çekilen bir karesini Instagram hesabından paylaştı. Anlık çekim olduğunu belirten Yağız'ın güzelliği karşısında hayranları fotoğrafı beğeni yağmuruna tuttu. Oyuncu Gökberk Demirci de sevgilisinin güzelliği karşısında kayıtsız kalamadı, "Nasıl bir güzelliktir canım aşk..." yorumunda bulundu.
Ayrıca "Sol Yanım"da rol arkadaşı olan Defne Samyeli de kalpli emojileriyle fotoğrafı çok beğendiğini gözler önüne serdi.