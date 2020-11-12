Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni kadın başrol oyuncusu belli oldu! Yılın bomba transferi...

Bir Zamanlar Çukurova yeni kadın başrol oyuncusunu buldu! Perşembe akşamları Atv ekranlarında yayınlanan ve ilk bölümünden itibaren büyük beğeni toplayan Bir Zamanlar Çukurova, Vahide Perçin’in ayrılışıyla yıkılmıştı. Dizinin önemli bir karakteri olan Hünkar Yaman’ın ölmesi dengeleri bozmuş ve Çukurova’yı yasa boğmuştu. Tv100’den Birsen Altuntal’ın haberine göre Çukurova dizisinin yeni kadın başrol oyuncusu belli oldu.



Vahide Perçin'in ardından Uğur Güneş'in de veda edeceği diziye yeni bir kadın başrol oyuncusu dahil ediliyor. Annesinin ölümüyle yıkılan Demir Yaman'la (Murat Ünalmış) bağlantılı bir karakter olacağı öğrenilen rolü canlandıracak oyuncu belli oldu.

Hande Soral Adana'da çekilen Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni flaş transferi oldu. Soral'ın eşi İsmail Demirci ise Ordu'da çekilen Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde başrol oynuyor.

Hande Soral’ın dizide hangi karakteri canlandıracağı henüz bilinmiyor.