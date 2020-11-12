Doğduğun Ev Kaderindir dizisindeki o karakteri izleyici hiç sevmiyor!

Tv8’in başarılı yapımı Doğduğun Ev Kaderindir’de sular durulmuyor. Çarşamba akşamları yayınlanan dizinin başrollerini yakışıklı oyuncu İbrahim Çelikkol ve güzel oyuncu Demet Özdemir paylaşıyor. Birbirinden yetenekli oyuncuların yer aldığı dizide yer alan bir karakter ise ekran başındakiler tarafından hiç sevilmiyor.



Dizinin son bölümünde Cemile’nin Nuh ile evlendiğini duyan Müjgan, ortalığı ayağa kaldırdı. Bir anda Cemile’nin üzerine yürüyen ve olmadık laflar eden Müjgan, kardeşinin mutlu olmasını hazmedemedi.

“Evlenmek de ne oluyormuş? Gebertirim ikinizi. Ben sizi seçtim, sen de bizi seçeceksin” sözleriyle Cemile’yi olduğu kadar ekran başındaki izleyiciyi de delirten Müjgan, kendisinin Burhan ile görüşmesinin farklı olduğunu söyleyip durumu iyice tuhaflaştırdı.

Müjgan’ın çevresindeki herkesin hayatına müdahale etmesi, izleyicilerin zaten başından beri sinirine dokunuyordu. Sürekli Benal’den yana çıkması, Zeynep daha evden gitmeden Benal’i çağırması, Mehdi’nin evliliğine müdahalesi, her fırsatta Zeynep’e laf sokması, izleyenleri sinir ediyordu ama Cemile ile kavgası adeta bardağı taşırdı!

Zeynep Kumral’ın başarılı oyunculuğuyla hayat verdiği Müjgan, dizinin en gıcık, bencil, kötü karakteri ilan edildi. Kendi yaşayamadıklarının acısını çevresindekilerden çıkaran, mutsuzluktan beslenen Müjgan’ın bencil tavırları son yayınlanan bölümde tavan yaptı!