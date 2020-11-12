Sol Yanım dizisi sağ gösterip sol vurdu! Defne Samyeli Özge Yağız'ı tahtından mı edecek?

Star Tv ekranlarında başlamaya hazırlanan Sol Yanım dizisinin başrollerini Özge Yağız ve Tolga Mendi paylaşıyor. Kanal 7’de yayınlanan Yemin dizisi ile kariyerine hızlı bir başlangıç yapan Özge Yağız yeni dizisi ile büyük ses getirecek. Dizinin kadrosuna dahil olan Defne Samyeli ise dengeleri bozdu. Dizine Asena karakterine hayat verecek Samyeli’nin başrol oyuncusunun önüne geçeceğine dair söylentiler yayılmaya başladı.



Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği dizinin tanıtımları yayınlandı. Özge Yağız’ı merakla bekleyen hayranları, dizinin ikinci tanıtımıyla birlikte bir başka ismin konuşulmaya başlandığına da şahit oldu. Zira dizide Asena karakterini oynayacak olan Defne Samyeli, daha Sol Yanım dizisi yayına girmeden dikkatleri çekti.

Oldukça şık, zengin ve entrikası bol bir karakter olan Asena karakterin dizi başladıktan sonra adından sıkça söz ettirecek gibi duruyor. Özge Yağız ise dizide Serra karakterine hayat veriyor. Dizinin yönetmenliğini Serdar Gözelekli üstlenirken, senaryosunu ise Melis Civelek kaleme alıyor.

Geçmişten geleceğe taşınan aşkların ve tesadüflerin hikayesini konu alındığı ‘Sol Yanım’ın başrollerinde Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey, Defne Samyeli ve Cansel Elçin gibi isimler yer alıyor. Yayınlanan ilk tanıtımla birlikte dizinin merakla beklenen karakterleri de ortaya çıktı.