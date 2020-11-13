Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey dörtlüsü çok konuşulacak!

Star Tv'nin yeni başlayacak olan dizisi Sol Yanım için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Dizinin fragmanları iyi bir yapımın geldiğini ve genç izleyicilerden karşılık bulabileceğini de anlatıyor. En merak edilen noktalar ise senaryonun nasıl ilerleyeceği ve karakter ile oyuncu uyumunun iyi sağlanıp sağlanmadığı konusu olacak…

Sol Yanım dizisinde başrol için tercih edilen 4 genç oyuncu da umut vaat ediyor. Milliyet Blog yazarlarından Anibal Güleroğlu, bu 4 isme çok güvendiğini ve iyi seçimler olduğunu yazdı. İşte o yazıdan bir bölüm:

“Yemin’ dizisinin Reyhan’ı Özge Yağız’ın burada canlandırdığı Serra karakterindeki duruşunu, yaydığı enerjik havayı şimdiden çok sevdim mesela.

‘Rüzgârın Kalbi’nde Cenk rolüyle dikkatimi çeken, ‘Yeni Gelin’de Hazar olarak komediyle özdeşleşen Tolga Mendi de Selim karakteri için doğru seçim olmuş.

En son ‘Elimi Bırakma’da Melis olarak izlediğimiz Cemre Baysel de tanıtımlardan göründüğü kadarıyla, cıvıl cıvıl neşeli bir duruşla gençlik dizisinin gereğine uygun performansta.

Ve dizideki favorim olan Emre Bey… ‘Burak’ karakterinde göreceğimiz oyuncunun performansı yine bir gençlik dizisi olan ‘Adı Efsane’de Kıvanç olarak çok iyiydi. ‘Elimi Bırakma’daki Arda’yı da, babasız büyümenin yarattığı ruhsal boşluğu, zenginlikten gelen şımarıklıkla birleştirerek canlandırmıştı. Eminim buradaki rolünü de, kendini daha da geliştirerek, karakteri başarıyla hissettirecek biçimde sunacaktır bize.”





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