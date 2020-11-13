Yemin'in Reyhan'ı Özge Yağız Sol Yanım dizisinde Serra karakteriyle kalplere dokunacak

Yemin'in Reyhan'ı Özge Yağız'ın yeni dizisinin fragmanları yayınlandı ve ilk izlenim oyuncu adına çok olumlu oldu. Gençleri hedefleyen bir dizi ile ekrana dönüş yapacak olan Özge Yağız, Serra isimli karaktere hayat verecek. Serra karakterinin fragmanlara yansıyan enerjisi, havası ve duruşunu hayranları daha şimdiden çok beğendi.

Yemin’den ayrılarak iyi bir karar verdiğini izleyiciler Sol Yanım’daki Serra karakterini görünce daha net bir şekilde anlamış oldu. Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, STAR TV’de seyirciyle buluşmaya hazırlanan ‘Sol Yanım’da genç kuşağın dikkat çeken ismi Özge Yağız, ‘Serra’ ile kalplere dokunacak.

Varlıklı bir ailede doğan ve bir prenses gibi büyütülen Serra, üniversiteye başladığında ise orta halli bir mahallede; hasta annesinin sorumluluğuyla geçen bir hayat yaşamak zorunda kalır. Onları hayatın bu tarafına savuran kader, şimdi başka tesadüflerle ona yeni başlangıçlar için kapılar açacaktır.

Özge Yağız, ‘Sol Yanım’daki Serra karakteri ve hikayesi ile şimdiden çok merak ediliyor. Genç yaşta hayatın tüm sorumluluğunu üstlenmiş, lüks bir otelin housekeeping elemanı, aynı zamanda nezaketi ve zekasıyla Kuzey Üniversitesi’ne bomba gibi düşen Serra, duru güzelliği ile de çok dikkat çekecek.

BKM’nin STAR TV için hazırladığı ‘Sol Yanım’ dizisinin yönetmeni Serdar Gözelekli, senaryo yazarı ise Melis Civelek. Genç yıldızları usta isimlerle buluşturan zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çeken ‘Sol Yanım’, tesadüfler ile büyüyen bir aşkın ve geçmişten geleceğe taşınan başka sevdaların hikayesini anlatacak.

Yemin'den ayrılan Özge Yağız yeni dizisindeki zarifliği ile dikkat çekti

Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey dörtlüsü çok konuşulacak!