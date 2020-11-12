İstanbul’un çetin mahallelerinden birinde yaşayan genç bir rapçinin, müzik hayallerine koşarken bir yandan da bağımlılıkla verdiği savaşı anlatan filmin başrollerini Oktay Çubuk ve Hayal Köseoğlu paylaşacak. Mucize Doktor’un Açelya’sı Hayal Köseoğlu’nun yeni rolü izleyenleri şaşkına çevirecek...

Filmde aynı zamanda Eren Çiğdem, Ushan Çakır, Müfit Kayacan, Ayris Alptekin, Görkem Kasal ve Kürşat Alnıaçık da yer alıyor. Türk-Alman ortak yapımı olan “Bir Nefes Daha”, ABD’nin prestijli ve köklü satış şirketlerinden Magnolia Pictures International’ın bugüne kadar Türkiye’den dünya haklarının satışını aldığı ilk yapım.

Filmin hikayesi: “Bir Nefes Daha”, İstanbul’da hip-hop altkültürünün hakim olduğu, çetin mahalle Karaçınar’da yaşayan genç rapçi Fehmi’nin hikayesini konu ediniyor. Fehmi, ailesinin karşı çıkmasına rağmen rap hayallerinin peşinde koşar ve bir yandan da ayağını kaydıran bağımlılığı ile savaş verir.

Uzun süredir müzik yapmayan ve bunalımda olan DJ Devin ile Fehmi’nin yolları kesiştiğinde, farklı kesimlerden gelen ikili arasında alevlenen aşk, hızla toksik bir hal alır. Yaşanan duygusal fırtınalara ve açılan tüm yaralara rağmen bu iki kayıp ruh, kendilerini bulmaya giden yolda birbirinden güç ve ilham alır.