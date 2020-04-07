Sema Sipahioğlu: Ben de korona kervanına katıldım!

İş adamı Levent Kızıl’ın eski eşi Sema Sipahioğlu koronavirüse yakalandı. Hasta olduğunu sosyal medya hesabından duyuran Sema Sipahioğlu, “Arkadaşlar ben de korona kervanına katıldım” dedi.

Hastanede çekilen bir karesini yayınlayan Sipahioğlu, takipçilerini tomografi çektirmeleri konusunda da uyardı: “2 kere test yaptırmama rağmen sonuçlar hep negatif çıktı. 3-4 gündür ciğerlerimde yanma ve ara sıra hafif ağrı giriyordu. Öğleden sonra kuru öksürük başlayınca, tomografiye girdim ve tespit edildi. Diyeceğim o ki sakın teste güvenmeyin. Bir şüphe halinde hemen tomografi çektirin. Bilgilerinize. Sağlıklı ve mutlu kalın.”