Selena Gomez de o akıma uydu... İşte yeni mesleği

Selena Gomez kendi markasını kurmaya hazırlanıyor. Ünlü yıldız ticarete atılan ünlüler kervanına katıldı.

16 Ağustos 2019 Cuma 23:28
Son Güncelleme: 16 Ağustos 2019 Cuma 23:28
Selena Gomez de o akıma uydu... İşte yeni mesleği

Selena Gomez, kendi adı ve soyadını taşıyan bir kozmetik markasıyla ticarete atılıyor.

27 yaşındaki yıldız işlemler için Amerikan Patent ve Marka Ofisi’ne başvuruda bulundu. 

Gomez'in parfüm, cilt bakımı, saç bakımı, sabun, nemlendirici ve vücut yağlarından oluşan kozmetik ürünler çıkaracağı bildirildi. 

Instagram'da 155 milyon ile en çok takipçisi bulunan ünlüler arasında zirvede olan Selena Gomez buradan maddi kazanç da sağlıyor. 

Kylie Jenner, Rihanna, Lady Gaga, Victoria Beckham ve Ariana Grande gibi isimler de kozmetik sektörüne girmişti.

 

ilginizi çekebilir

Adriana Lima'dan Emir Uyar'a mesaj var
Adriana Lima'dan Emir Uyar'a mesaj var
Buse Varol paylaştı: Aşkın en güzel hali
Buse Varol paylaştı: Aşkın en güzel hali
Cemil İpekçi: Mayolu görmek istesem plaja giderim
Cemil İpekçi: Mayolu görmek istesem plaja giderim
Manuş Baba: Askerlik fotoğrafımı görünce...
Manuş Baba: Askerlik fotoğrafımı görünce...
Ünlü oyuncu Seda Bakan anne oldu
Ünlü oyuncu Seda Bakan anne oldu
Billur Kalkavan'dan olay yaratacak açıklamalar
Billur Kalkavan'dan olay yaratacak açıklamalar

En Çok Okunanlar

Norm Ender ve Danla Bilic'in paylaştığı fotoğraf sosyal medyayı salladı!
Norm Ender ve Danla Bilic'in paylaştığı fotoğraf sosyal medyayı salladı!
Devran Çağlar hayatını kaybetti
Devran Çağlar hayatını kaybetti
Özçivit ailesi tatilde! Karan bebek ilk kez görüntülendi
Özçivit ailesi tatilde! Karan bebek ilk kez görüntülendi
Fahriye Evcen suskunluğunu bozdu
Fahriye Evcen suskunluğunu bozdu
Çukur dizisi ne zaman başlayacak?
Çukur dizisi ne zaman başlayacak?
Reynmen'i locadan izlemenin bedeli bakın ne kadar!
Reynmen'i locadan izlemenin bedeli bakın ne kadar!
Serdar Ortaç ile boşanan Chloe Loughnan'ın Instagram'ındaki detay dikkat çekti! Herkesin yaptığını yapmadı
Serdar Ortaç ile boşanan Chloe Loughnan'ın Instagram'ındaki detay dikkat çekti! Herkesin yaptığını yapmadı
Berk Suyabatmaz, Burcu Esmersoy'u aldattı mı?
Berk Suyabatmaz, Burcu Esmersoy'u aldattı mı?
Aleyna Tilki'nin eski prodüktör Emrah Karaduman'dan anlamlı çalışma!
Aleyna Tilki'nin eski prodüktör Emrah Karaduman'dan anlamlı çalışma!
Arkadaşlık aşka dönüştü! Nesrin Cavadzade ile Yiğit Kirazcı yeni bir aşka yelken açtı
Arkadaşlık aşka dönüştü! Nesrin Cavadzade ile Yiğit Kirazcı yeni bir aşka yelken açtı
Magazin haberleri ve röportajlar, Türkiye'den ve dünyadan son dakika magazin haberleri Akşam Magazin Haberleri sayfamızda.
Kategoriler
Bizi Takip Edin