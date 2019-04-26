Selda Bağcan ve Safiye Ayla The Times'ın dahi listesine girdi

Türk müziğinin iki efsane ismi Safiye Ayla ile Selda Bağcan, The Times gazetesinde yayınlanan “Kadınlar neden dahi olamaz?” makalesine konu oldu. Musiki Dergisi'nde yer alan habere göre dünya çapında başlatılan bir araştırmayla kadınların hem dahi, hem efsane olduklarını gösteren 81 isim belirlendi. 1998 yılında aramızdan ayrılan Safiye Ayla ile Selda Bağcan “Dünya Müziğinde Yaşayan Efsane ve Tarihi Kadın Şarkıcılar” listesine tüm dünyadan 81 sanatçı arasında seçildi.

Alfabetik olarak açıklanan listede Amalia Rodrigues, Billie Holiday, Edith Piaf, Maria Callas, Mercedes Sosa ve Maria Farandouri gibi sanatçılar bulunuyor. İspanyol müzik yazarı Vincente Fabuel, Müziği, hayata bakışı, felsefesi ve siyasi duruşu ile farklı kategorilerde incelenen Selda Bağcan için şöyle diyordu: “Selda, büyük çöllerde az bulunan vahalar gibidir. Gelenekçi, köklerine sadık, politikayla rock müziği kucaklayan, Anadolu rockçılar gibi erkek egemen bir toplumda yoğun sosyal içerikli duruşunu koruyan bir şarkıcıdır.” Kanadalı yazar Li Robbin makalesinde “Belki kadınlar dahiden çok efsane olmayı başarıyorlardır…” diye yazıyor.