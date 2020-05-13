Selda Bağcan tazminat ödeyecek
Selda Bağcan, Tunay Bozyiğit'in 11 yıl önce kendisine açtığı davayı kaybetti. Mahkeme, Bağcan'ın tazminat ödemesine hükmetti.
Tunay Bozyiğit, “Hayat” adlı şarkısını “Düşen Hep Yerde mi Kalır” adıyla değiştirerek izinsiz kullandığı iddiasıyla 11 yıl önce Selda Bağcan’a dava açtı.
3 yıl önce davayı kısmen kabul eden mahkeme, Bağcan’ın 4 bin 500 lira maddi, 2 bin 500 lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.
Hürriyet’ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; karara itiraz eden Bağcan, İstinaf Mahkemesi’ne başvurdu. İstinaf Mahkemesi, Bağcan’ın 4 bin 500 lira telif tazminatı ödemesine karar verdi. Ardından dava Yargıtay’a taşındı.
Ancak Yargıtay temyiz taleplerini reddetti. İstinaf Mahkemesi’nin kararına göre Bağcan, 4 bin 500 lira maddi tazminatı 11 yıllık faiziyle ödeyecek.