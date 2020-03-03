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Seda Bakan: Bu olaylardan sonra sütüm kesildi!

Seda Bakan: Bu olaylardan sonra sütüm kesildi!

Oyuncu Seda Bakan, sosyal medya hesabından göçmenler hakkında bir paylaşımda bulundu. Son dönemde yaşanan olaylardan çok etkilendiğini belirten Bakan, "Bu olaylardan sonra sütüm kesildi" sözleriyle dikkat çekti.

Avrupa'ya geçmek için Edirne'ye gelen binlerce düzensiz göçmenin, Pazarkule Sınır Kapısı önünde ve Yunan güvenlik güçlerinin jiletli tellerle oluşturduğu tampon bölgedeki bekleyişleri devam ediyor. Göçmenlerin yaşadıklarına üzülen ünlüler de sosyal medyada sessiz kalmıyor. Son olarak oyuncu Seda Bakan, Instagram'da yaptığı paylaşım ile göçmen videolarının kendisini nasıl etkilediğini anlattı.

"Küçükken anneanneme geceleri ruhlardan hep korktuğumu söylerdim. Anneannem de bana; 'Korkma, duanı et yat kızım. Ruhlardan değil insanlardan kork' derdi. Anlamazdım neden öyle dediğini. Büyüdüm. Anladım ki farklıydı herkes. İyiler kadar kötü insanlarda vardı hem de ne kötüler. Hayalimizin, zihnimizin kabul etmeyeceği kadar kötüler."

"Son zamanlarda bu kötü insanların yaptığı olaylar, şehitlerimiz ve aileleri beni darmadağan etti. Bebeğime 7/24 süt veren bi anneyim. Bu olaylardan sonra sütüm kesildi."

"Mesele benim hayatım değil ve belki benim sütüm geri gelir ama gidenleri kimse geri getiremez! Dağılan aileleri kimse geri toplayamaz. Ve son olarak az önce izlediğim mülteci kardeşlerimizin videoları beni yine mahvetti. Bir anne olarak kendi bebeğim kadar bebekleri o botlarda sırılsıklam, aç sususuz gördükçe elim ayağım terliyor, kendime gelemiyorum. Bir an önce bitsin bu kabus."

Ünlü oyuncunun duygulandıran paylaşımı binlerce beğeni ve yüzlerce yorum aldı.


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