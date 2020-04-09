Seda Akgül koronavirüse mi yakalandı? Hastaneden paylaştı!

Şimdilerde bir televizyon kanalında magazin programı yorumculuğu yapan Seda Akgül, sosyal medya hesabı üzerinden hastane yatağında yatarken çektiği bir selfieyi paylaştı. Akgül’ün bu paylaşımını gören takipçilerinin aklına corona virüsü geldi.

'CORONA DEĞİLİM'

Ünlü isim paylaştığı fotoğrafın altına sağlık durumuyla ilgili şunları yazdı:

“Bana dün akşam bebekler gibi bakan sevgili dostum Gülten Aşıcıoğlu’na çok teşekkür ederim. Corona değilim ama hepiniz gibi evham yaşıyorum. Eklem ağrısı ve baş dönmesi ile gittim. Şu anda iyiyim. Yayında görüşürüz ”