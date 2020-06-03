Savaşçı ne zaman başlayacak? Savaşçı 97. Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Savaşçı ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtı dizinin hayranları tarafından merak ediliyor. FOX TV ekranlarında yayınlanan dizinin çekimlerine coronavirüs salgını nedeniyle ara verilmişti. Çekimlerine ara verilen dizilerin bazısından yeni bölüm tarihleri gelince gözler Savaşçı’ya çevrildi. Savaşçı 97. Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Sorusunun yanıtı için haberimizin devamını okuyabilirsiniz.

SAVAŞÇI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Korona virüs salgını nedeniyle çekimlerine ara verilen Savaşçı dizisinin yeni bölümlerine ilişkin yapımcı şirketten henüz resmi bir açıklama gelmedi. Savaşçı 97. Yeni bölüm ile ilgili resmi bir açıklama yapıldığında güncel bilgiler haberimizin içerisine eklenecektir.

SAVAŞÇI 96. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

SAVAŞÇI 96. BÖLÜM ÖZETİ

Yüzbaşı Haydar’ın Türk Üssü’nden uzaklaştırdığı bomba yüklü araç infilak ederken, Kılıç Timi Yörük Haydar’ın akIbetini merak ediyordur. Bu arada karargaha gelen, kaynağı belli olmayan bir istihbarat herkesi şaşkına çevirir. Hemen harekete geçen Kılıç Timi, Kopuz Albay’ın yaptığı plan doğrultusunda ikiye bölünür.

SAVAŞÇI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Savaşçı dizisinin akışı 15 Temmuz 2016’dan itibaren başlar. Yüzbaşı Kağan Bozok (Berk Oktay) ve Albay Halil İbrahim Kopuz (Murat Serezli) daha önceki davalarda içeri alınmış ve alıkonmuş iki Türk subayıdır. 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirilen darbe girişimi sonrası devletin üst kurumları Kopuz’un göreve dönmesini ister. Kopuz, eskiden liderliğini yaptığı “Kılıç Timi” kadrosunun kurulması şartıyla göreve döneceğini söyler. Başlarda itiraz edilse bile sonradan Albay Kopuz’un göreve dönmesi için Kılıç Timi toplanır. Kılıç Timi’nden bazıları ordudan atılmış, bazıları içeri atılmış olsa bile ordudan atılanlar göreve yeniden alınır. Ergenekon ve türü davalarda içeri atılmış askerler içeriden çıkarılır ve görevlerine geri dönerler. Göreve döndükten sonra sınır ötesi harekatlara katılırlar, PKK ile çatışmalara girerler akış bu şekilde devam etmektedir.