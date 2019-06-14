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14 Haziran 2019 Cuma 09:05 | Son Güncelleme: 14 Haziran 2019 Cuma 09:05

Şampiyon Bold Pilot adına koşu! Ekin Koç ve Farah Zeynep Abdullah da katıldı

Şampiyon Bold Pilot adına koşu! Ekin Koç ve Farah Zeynep Abdullah da katıldı

Gazi Koşusu şampiyonu ve rekortmeni Bold Pilot adına düzenlenen ‘Bold Pilot Koşusu’nun kupa törenine, efsane atın hikâyesini anlatan ‘Bizim İçin Şampiyon’ filminin oyuncuları Ekin Koç ve Farah Zeynep Abdullah katıldı.

Veliefendi Hipodromu’nda gerçekleştirilen etkinliğin birincisi “Anaakın” isimli tay olurken, kazanan atın jokeyi Hışman Çizik kupasını Ekin Koç’un elinden aldı. At sahibine ise ödülü Farah Zeynep Abdullah verdi. 

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