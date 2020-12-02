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  • Sadakatsiz'in Volkan'ı Caner Cindoruk'tan flaş 'deşifre' itirafı: Amacıma ulaştım!
02 Aralık 2020 Çarşamba 15:42 | Son Güncelleme:

Sadakatsiz'in Volkan'ı Caner Cindoruk'tan flaş 'deşifre' itirafı: Amacıma ulaştım!

Sadakatsiz'in Volkan'ı Caner Cindoruk'tan flaş 'deşifre' itirafı: Amacıma ulaştım!

Sadakatsiz dizisinde eşini aldatan bir adamı canlandıran oyuncu Caner Cindoruak, iyi aile babası gibi görünen erkekleri deşifre ettiğini açıkladı.

‘Sadakatsiz’ dizisinde 'Volkan' karakterine hayat veren Caner Cindoruk, bir dergiye verdiği röpotajda, canlandırdığı yeni karakterle ilgili konuştu. Aldatan erkekleri deşifre ettiğini söyleyen Cindoruk, şöyle konuştu:

"İKİ KİŞİYİ SEVECEĞİNE İNANIYOR"

"Eşini aldatan, ailesine ve çevresine zarar veren biri haklı olamaz. Volkan gibi birçok erkek var. Görünüşte iyi bir baba, eş ve arkadaş. Ama iki kişiyi seveceğine inanıyor. Seyirciyi rahatsız eden yer tam burası. İnsanın biriyle birlikteyken, başkasına aşık olması anlaşılabilir. Ama bu aşkın peşinden gidecekse; diğer ilişkisini bitirmesi gerekir.

"İYİ GİBİ GÖRÜNEN ERKEK TİPİ"

Rolümle iyi gibi görünen bu tip erkekleri deşifre etmek istedim. Sanırım amacına ulaştı."

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