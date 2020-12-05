Sadakatsiz'in Volkan'ı Caner Cindoruk'tan Derin'i Melis Sezen'li set pozu!

Cansu Dere ve Melis Sezen ile Sadakatsiz adlı dizide başrol oynayan Caner Cindoruk'tan yeni paylaşım... Yayınlandığı ilk günden itibaren ekranları kasıp kavuran Sadakatsiz dizisinde Volkan karakterini canlandıran Caner Cindoruk aynı dizide Derin karakterine hayat veren Melis Sezen ile setten bir karesini paylaştı. Ünlü oyuncunun sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı story paylaşımı büyük ilgi gördü.

Sadakatsiz ile ekranlara dönen ve hayranları tarafından merak edilen 40 yaşındaki oyuncunun siyah-beyaz olarak sevenlerine sunduğu o paylaşım işte karşınızda...

AŞK MI GURUR MU?



Caner Cindoruk 'Sadakatsiz'de Asya rolünü oynayan Cansu Dere ile evli bir çifti canlandırırken Melis Sezen, Caner'in dizideki adıyla Volkan'ın yasak aşkı olarak karşımıza çıkmıştı.

Öte yandan yapımda Derin karakterini canlandıran Melis Sezen, yakın bir zamanda konuk olduğu bir programda hayranları tarafından kendisine sosyal medyadan yöneltilen "Aşk mı gurur mu?" sorusuna şu yanıtı vermişti:

Benim için kesinlikle 'gurur' derim ama dediğim gibi büyük konuşmayı sevmediğim için istisnai durumlarda. Bazen insan en başında aşka, duyguya, kendini çok kaptırır, bir seferlik gururunu kenara atabiliyor. Belki bir seferliğine, yok ya gurur sanırım. Dediğim gibi büyük konuşmuyorum, istisna olabilir. Değecek bir şey ise olabilir. Değecek bir şey de hayırlısı.

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