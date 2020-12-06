Gökçe Bahadır'ın son paylaşımına beğeni yağdı... Ünlü oyuncu güzelliğiyle büyüledi

İzmir'in Kızları müzikalinde seyirci karşısına çıkan Gökçe Bahadır pandemi nedeniyle bu projesine ara vermişti. En son Menajerimi Ara dizisinde konuk oyuncu olarak kendisini oynayan güzel oyuncu, Netflix'de ocak ayında yayınlanması planlanan Kulüp adlı diziyle karşımıza çıkacak. Yeni projesinde Barış Arduç ve Salih Bademci ile başrolü paylaşan başarılı oyuncu, sosyal medya hesabından paylaşımlar yaparak sevenlerini ihmal etmediğini bir kez daha gösterdi.

Gökçe Bahadır gerek güzelliği gerekse de oyunculuğu ile hayranları tarafından sıkı takip edilen biri olmayı sürdürüyor. Başarılı oyuncu, sevenleri için sosyal medya hesabı Instagram'dan yeni bir paylaşımda bulundu.

Hayranları tarafından yakın markaja alınan Gökçe Bahadır'ın bizim tarafımızdan da tam not alan o ve beğeni yağmuruna tutulan o paylaşımı...

Geçtiğimiz günlerde eski basketbolcu Kerem Tunceri ile adı aşk dedikodularına karışan Gökçe Bahadır gündeme bomba gibi düşmüştü. Ancak kısa bir süre sonra ünlü oyuncunun menajerlik şirketi ikili arasında çıkan haberler hakkında "Haber tamamen yalan. Tanışmıyorlar bile" açıklamasında bulunmuştu.

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