05 Aralık 2020 Cumartesi 21:53 | Son Güncelleme:
Bir Başkadır'ın Meryem'i Öykü Karayel ile Can Bonomo çiftinden yeni poz
Bir Başkadır dizisindeki performansı ve hamilelik haberleri ile son günlerde adından sıkça söz ettiren Öykü Karayel ve şarkıcı eşi Can Bonomo'dan yeni poz... Ünlü ikilinin selfie'li paylaşımı sosyal medyada gündem olarak sevenleri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.
Bir Başkadır dizisinde Meryem karakterine hayat veren Öykü Karayel ve eşi Can Bonomo paylaşımlarına yenisini ekledi. Güzel oyuncunun şarkıcı eşi Bonomo'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı hayranları tarafından çok beğenildi.
Can Bonomo'nun sosyal medya hesabı Instagram'dan yer verdiği karede; kendisi, köpekleri ve de eşi Öykü Karayel bulunuyor. Hamile olduğu bilinen oyuncunun ve eşinin bu sıcacık selfie'li aile pozu takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.
Öykü Karayel ve Can Bonomo'nun kalp emojisi ile paylaştıkları o poz...
2018 yılında evlenen ve anne-baba olmak için gün sayan ünlü çift, yine yakın zamanda sosyal medyadan verdikleri bu kareyle mutluluklarını sevenleri ile paylaşmışlardı.