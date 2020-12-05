Bir Başkadır'ın Meryem'i Öykü Karayel ile Can Bonomo çiftinden yeni poz

Bir Başkadır dizisinde Meryem karakterine hayat veren Öykü Karayel ve eşi Can Bonomo paylaşımlarına yenisini ekledi. Güzel oyuncunun şarkıcı eşi Bonomo'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı hayranları tarafından çok beğenildi.

Can Bonomo'nun sosyal medya hesabı Instagram'dan yer verdiği karede; kendisi, köpekleri ve de eşi Öykü Karayel bulunuyor. Hamile olduğu bilinen oyuncunun ve eşinin bu sıcacık selfie'li aile pozu takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.

Öykü Karayel ve Can Bonomo'nun kalp emojisi ile paylaştıkları o poz...

2018 yılında evlenen ve anne-baba olmak için gün sayan ünlü çift, yine yakın zamanda sosyal medyadan verdikleri bu kareyle mutluluklarını sevenleri ile paylaşmışlardı.

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