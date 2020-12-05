Can Yaman Pasha Fencer-Savaşçı Paşa oyununun Türkiye ve Ortadoğu yüzü oldu

Son dönemin yakışıklı oyuncuları arasında anılan ve ekranlarda gerek dizileri gerekse magazin haberleriyle boy gösteren Can Yaman'dan yeni haber... Son olarak Özge Gürel ile Bay Yanlış dizisinde başrolü paylaşan yetenekli oyuncunun dizisi yakın tarihte final yapmıştı. Sonrasında ünlü oyuncunun hangi projede yer alacağı merak konusuydu. Hayranları tarafından ilgi ile takip edilen ve yeni bir dizi haberi beklenen oyuncu, adeta ters köşe yaparak karşımıza çıktı diyebiliriz.

Dolunay, Erkenci Kuş ve Bay Yanlış dizileriyle Türkiye'de olduğu kadar diğer ülkelerde de geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü oyuncu, popülaritesini arttırmaya devam ediyor.

Başarılı oyuncu bu kez dizilerle değil marka anlaşması ile gündemde. Yaman, bundan böyle oyunseverlerin yakından bildiği 'Pasha Fencer' oyunuyla da anılacak gibi gözüküyor.

Birsen Altuntaş'ın sosyal medya hesabından paylaştığı habere göre, Can Yaman, dünya genelinde 50 milyon oyuncunun oynadığı 'Pasha Fencer' (Savaşçı Paşa) oyununun Türkiye ve Ortadoğu yüzü oldu.

İşte Can Yaman'ın karizmatik olarak yorumladığımız o görselleri...