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14 Eylül 2020 Pazartesi 14:24 | Son Güncelleme:

Ronaldo'dan sevgilisine 6 milyonluk evlilik teklifi

Ronaldo'dan sevgilisine 6 milyonluk evlilik teklifi

Cristiano Ronaldo uzun yıllardır hayat arkadaşlığını yapan Georgina Rodriguez'e evlilik teklif etti. Bu özel an için de Rodriguez'e 6 milyon TL değerinde elmas işlemeli bir yüzük aldı. Ronaldo'dan sevgilisine 6 milyonluk evlilik teklifi sosyal medyanın gündemine oturdu.

Ronaldo'dan sevgilisine 6 milyonluk evlilik teklifi sosyal medyanın gündemine oturdu. Futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran süper yıldız, uzun yıllardır birlikte olduğu sevgilisi Georgina Rodriguez'e evlilik teklif etti.

TAM 6 MİLYON LİRA DEĞERİNDE

Ronaldo bu özel an için de hiçbir masraftan kaçınmadı ve sevgilisine elmas bir yüzük aldı. Yıldız futbolcunun tamamı elmas işlemeli olan yüzüğe 615 bin sterlin (Yaklaşık 5,9 milyon TL) ödediği iddia edildi.

Georgina Rodriguez'in Instagram'da yüzüğün fotoğrafını paylaşan bir sayfanın gönderisine kalp emojili yorum yapması, iddiaları kuvvetlendirdi.

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