Reynmen'in şarkısı rekor kırdı! ilk tepkiler Aleyna Tilki ve Işın Karaca'dan geldi!

Asıl adı Yusufu Aktaş olan Türkiye'nin önde gelen sosyal medya fenomeni Reynmen'in Ela adlı şarkısı rekor üstüne rekor kırdı. Derdim Olsun şarkısıyla milyonlarca izlenmeye ulaşan Yusuf Aktaş'ın yeni klibi Ela'nın yüklenmesinin ardından 24 saat geçmeden 13 milyondan fazla kez izlendi. Müzik dünyasına damga vuran şarkıya ilk tepkiler Aleyna Tilki ve Işın Karaca'dan geldi.

REKOR İZLENME!

Reynmen'in bir önceki şarkısı Derdim Olsun 24 saatte 11 milyon kişi tarafından izlenmişti. Ela ise 10 dakikada yaklaşık 1 milyon izlenmeye ulaşırken, kısa sürede YouTube trend listesinde de ilk sıraya yerleşti. Reynmen'in bir önceki şarkısı Derdim Olsun da toplamda 220 milyondan fazla izlenmişti.

ALEYNA TİLKİ: ÇOMAR SHOW

Sosyal medya hesabından video paylaşan Reynmen, dünya müzik listesinin bir numarasına oturan ilk Türk'ün kendisinin olduğunu söyledi.Ardından Aleyna Tilki, Nasılsın Aşkta şarkısının dünya müzik listesinin birinci sırasında olduğunu gösteren bir tweeti kendi sayfasında yayınlayarak "Çomar Show" ve "Derine inme çıkamazsın" ifadelerini kullandı.

Genç popçu bugün yaptığı açıklamada ise şu ifadelere yer verdi:

Neden ‘Çomar Show’ deyince Reynmen’e ithafen söylediğimi sandınız ki? Üzüldüm. Sosyal medyada artık çok tıklanıyoruz ve bazı dinamikleri değiştiriyoruz. Diğer insanlara sosyal medyada böyle bir güç olduğunu gösteriyoruz.içbiriniz inanmak istemese de bu gerçek bir başarıdır. Üstelik başarı tesadüfen ya da öylesine olmaz. Hikayen büyükse, kalbin büyükse yaratıcı da bir o kadar büyük bir başarıyla seni ödüllendirir.Ben çok tıklandığımda böyle düşündüm. Başarılıları başarmışlar anlar. Tarzlarımız farklı olsa da başarı başarıdır. Hiç laf etmeyin.

IŞIN KARACA:PİYASA O KADAR ELİNDE

Işın Karaca, Reynmen'in klibinin izlenme oranını Instagram hesabından paylaşarak "Düşünsenize dinlenmeden beğeniliyorsun, piyasa o kadar elinde" dedi. Reynmen, Karaca'nın bu sözlerine sosyal medya hesabından şu şekilde cevap verdi: "Cahil olmak ne güzel şey ahaahahha, her şeyi biliyorsunuz. Hayır üzülüyorum, inanmış bir de bu söylediğine. Baya İngilizcesini yazıp inandırmış, yazık günah ya Allah'ım esirgesin",