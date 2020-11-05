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  • Ramo'nun yıldızı İlker Aksum hakkında soruşturma başlatıldı
05 Kasım 2020 Perşembe 13:53 | Son Güncelleme:

Ramo'nun yıldızı İlker Aksum hakkında soruşturma başlatıldı

Ramo'nun yıldızı İlker Aksum hakkında soruşturma başlatıldı

Araç kullanırken trafik polisleri tarafından çevrilen ve 1,09 promil alkollü çıkan ünlü oyuncu İlker Aksum hakkında soruşturma başlatıldı.

Ünlü oyuncu İlker Aksum, 14 Ağustos günü İstanbul Beşiktaş'ta bulunan bir mekanda alkol aldı.

AVUKAT İSTEMEDİ

Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre, gecenin ilerleyen saatlerinde mekandan alkollü şekilde ayrılan Aksum, aracına binerek Levent istikametine doğru ilerledi.

Yolda polis çevirmesine takılan Aksum'un, yapılan alkol muayenesinde 1.09 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

Olayla ilgili ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen ünlü oyuncu, avukat talep etmeyerek polislerin kendisini alkollü olduğu için karakola getirdiğini ifade etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Aksum hakkında soruşturma başlatıldı.

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