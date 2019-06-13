Prenses Kızlar Antalya'da

Etkinlik kapsamında Özge Ulusoy ve Deniz Akkaya’nın yanı sıra, Miss Turkey 2015 Ecem Çırpan, Miss Turkey 2016 Buse İskenderoğlu, Miss Turkey 2017 Pınar Tartan ve Miss Turkey 2018 Şevval Şahin podyuma çıktı. Bu yıl etkinlikte ilk kez çocuk mankenler podyuma çıktı. Kız çocukları ‘Prenses Kızlar’ adlı bölümde ablalarıyla birlikte aynı platformda yürüdü. Dosso Dossi Holding üst yöneticisi Hikmet Eraslan, bir sonraki defilede de yine tanınmış bir modelle çalışacaklarını kaydetti.

Minikler, pembe ve beyaz renkteki gelinlikleri tanıttı.