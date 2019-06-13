  • $5,833
  • 6,6095
  • 250.841
  • 92.605
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
13 Haziran 2019 Perşembe 08:00 | Son Güncelleme: 13 Haziran 2019 Perşembe 08:00

Prenses Kızlar Antalya'da

Prenses Kızlar Antalya'da

Antalya'da düzenlenen Dosso Dossi Fashion Show’da ünlü mankenler podyumdaydı!

Etkinlik kapsamında Özge Ulusoy ve Deniz Akkaya’nın yanı sıra, Miss Turkey 2015 Ecem Çırpan, Miss Turkey 2016 Buse İskenderoğlu, Miss Turkey 2017 Pınar Tartan ve Miss Turkey 2018 Şevval Şahin podyuma çıktı. Bu yıl etkinlikte ilk kez çocuk mankenler podyuma çıktı. Kız çocukları ‘Prenses Kızlar’ adlı bölümde ablalarıyla birlikte aynı   platformda yürüdü. Dosso Dossi Holding üst yöneticisi Hikmet Eraslan, bir sonraki defilede de yine tanınmış bir modelle çalışacaklarını kaydetti.

Minikler, pembe ve beyaz renkteki gelinlikleri tanıttı. 

Mide Kanseri Nedir? Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

<p>Sakarya´nın Sapanca ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda iki adet el yazması Te

Sakarya´da Düzenlenen Tarihi Eser Operasyonunda 2 El Yazması Tevrat Ele Geçirildi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

WhatsApp kullanıcılarına dava açacak

ESA'dan asteroit uyarısı

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.