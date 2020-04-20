Pınar Altuğ neden çılgına döndü?

Ünlü oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ, kendisine sosyal medyadan gelen kötü yorumları yanıtsız bırakmıyor. Karantinada sık sık kızıyla yemek yapan ve takipçilerine tarifler veren Altuğ'u bir yorum çok kızdırdı.

Ebru Şallı'nın oğlunu kaybetmesinin ardından bir takipçi bu konuyu Altuğ'un fotoğraflarının altına taşıdı. Takipçi Altuğ'a “Zaten hep bir olmayan kalite peşindesin. Giyecek başka bir b.kun yok zaten. Utanmıyor musun? Meslektaşın bugün evladını kaybetti sen hala iyi anne rolündesin” yorumu yaptı.

ÇILGINA DÖNDÜ!

Altuğ bu yorum üzerine çılgına döndü. Oyuncu verdiği yanıtta "Allah senin belanı versin kendi b.kunda boğul inşallah! Hayatımda ilk defa birine böyle cümleler yazıyorum” diyerek çileden çıktı.