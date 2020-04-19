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  3. Payitaht Abdülhamid'in oyuncusu Bülent İnal: Ertelediklerimizi hayata geçireceğiz

Payitaht Abdülhamid'in oyuncusu Bülent İnal: Ertelediklerimizi hayata geçireceğiz

Payitaht Abdülhamid'in oyuncusu Bülent İnal: Ertelediklerimizi hayata geçireceğiz

TRT 1'de yayımlanan ‘Payitaht Abdülhamid'in oyuncusu Bülent İnal, setleri ve çalışmayı özlediğini dile getirdi.

TRT 1’de yayımlanan ‘Payitaht Abdülhamid’in oyuncusu Bülent İnal, setleri ve çalışmayı özlediğini dile getirdi. İnal, bu zorlu süreçte insanın biraz kendi içine döndüğünü ve geçmişini gözden geçirdiğini söyleyerek “Galiba bu süreçten sonra hepimiz için öncelik sağlık olacak. Hayallerimizin peşinden biraz daha koşmak olacak. Uzun süredir koşturmadan hep ertelediklerimizi hayata geçireceğiz. Mesela okumalar yapmıyordum. Okumanın tadını unutmuşuz” diye konuştu. 


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