Payitaht Abdülhamid 71. son bölüm ardından gözler Payitaht Abdülhamid 72. yeni bölüm fragmanı için çevrildi. Her yeni bölümüyle izleyenleri ekrana kilitleyen TRT 1 dizisi Payitaht Abdülhamid 25 Ocak tarihli son bölüm nefes kesti. Dizide bu hafta; Şivenaz, amacına ulaşıp Bidar’ı öldürebilecek mi? Kendisine suikast yapılacağı istihbaratını alan Abdülhamid ne yapacak? Ona inananları, milletini hayal kırıklığına uğratmamak için tuzağı görüp bile bile bu kapana girecek mi? Payitaht Abdülhamid 72. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak fragman yayınlandığı takdirde haberimizden izleyebilirsiniz.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Rothshild’in anlaşma için koyduğu şart, Abdülhamid’in elini kolunu bağlar.

Halil Halid ve ekibi Camgöz’ün acısını yaşarken, Camgöz’den kalan bir sandıktan çıkanlar, hepsini alt üst eder ve dönülmez bir yola iter.

Vembery, Rothshild’in tehdidiyle yine Abdülhamid aleyhine çalışmak mecburiyetinde kalır. Abdülhamid Hafaya-i esrara ulaşmaya çalışırken Vembery de peşlerine düşer. Abdülhamid’in hayır için açmaya niyetlendiği Darulhayr-ı Ali, Rothshild ve Jorris için hain bir tuzağın kapanı olur.

Abdülhamid’e açılışta bir suikast olabileceğini düşünen Bidar, açılışa gitmesine mani olmaya çalışır. Bu arada Abdülhamid’le eş zamanlı, Şivenaz’ın kendisini öldürmek amaçlı giriştiği teşebbüsten habersizdir.

Şivenaz, amacına ulaşıp Bidar’ı öldürebilecek mi? Kendisine suikast yapılacağı istihbaratını alan Abdülhamid ne yapacak? Ona inananları, milletini hayal kırıklığına uğratmamak için tuzağı görüp bile bile bu kapana girecek mi?

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SON BÖLÜM İZLE - TRT 1

YENİ SEZONDA NELER YAŞANACAK?

Mücadelenin en çetini seyirciyi bekliyor…

Senaryosunu Ayça Mutlugil ve Hale Çalap’ın yazdığı, Konsept Danışmanlığını Selman Kayabaşı’nın, Tarih Danışmanlığını Naci Yorulmaz ve Orhan Osmanoğlu’nun yaptığı dizinin bu sezonunun genel hikayesine gelince:





Geçtiğimiz sezonun finaline, Sultan Abdülhamid Han’ın Osmanlı - Yunan Savaşının başladığını belirttiği sözlerinin damgasını vurduğu ve “Global Monarşi” ile verdiği savaşını izlediğimiz “Payitaht Abdülhamid” bu sezon, yeni yüzyılın perdesini aralayarak en büyük savaşını vermeye hazırlanıyor. Yeni yüzyıl başlarken acının, ümidin ve mücadelenin coğrafyası olan Payitaht’ta son cephe açılıyor. Ve mücadelenin en çetiniyle seyircisini buluşturmak üzere yola çıkıyor.

Büyük Savaş, Payitaht İçin Payitaht'ta!



Yeni yüzyıl başlarken acının, ümidin ve mücadelenin coğrafyasında son cephe açılıyor. Payitaht, en büyük savaşını veriyor. Sultan Abdülhamid, son iki yüzyıldır zafer kazanamayan Osmanlı'nın talihini değiştirmiş, Yunan harbini kazanmıştır. Cephede biten harp ise şimdi masada devam edecektir. Global Monarşi'nin veziri Parvus ise artık Abdülhamid'e karşı yüz yüze savaşacaktır. Hedef devlettir. Devleti ayakta tutan kıymetler baltalanmaktadır. Her kıymet bir sütun, her sütun çatıyı ayakta tutan bir güçtür. Abdülhamid ise devlet çatısını yıkmak isteyenlerin önündeki tek engeldir.



Parvus, Abdülhamid'in düşmanlarını tek cephede birleştirecek ve Osmanlı'nın yıkılışı için yıllar sürecek planı başlatacaktır. Abdülhamid ise kalkınma hamleleriyle devleti büyük savaşa hazırlamaktadır. Demir yolu hamlesinden sonra yeni yüzyıl boyunca, uğrunda savaşlar verilecek neft (petrol) hamlesini başlatacaktır Abdülhamid... Osmanlı topraklarındaki petrol arazilerinin haritalarını çıkaran Abdülhamid, hammaddeyi elinde bulunduranın yenidünyaya yön vereceğini bilmektedir. Bu değerleri korumak için de var gücüyle savaşacaktır.

Parvus sağ kolu Marco’nun önderliğinde İstanbul’un her tarafına yayılmış ajanlarla Payitahtı bitirmek için uğraşırken Abdülhamid’in sıra dışı ve başarılı hafiyesi Murad, ekibiyle beraber onlara geçit vermemek için canları pahasına mücadele verecektir.

Abdülhamid, Payitaht’ı korumak için savaş verirken hareminde kopan fırtınalardan habersizdir. Devleti ayakta tutan sütunlardan biri Hanedan-ı Osmanlı'dır. Hareme mazisinin intikamını almak için giren Firuze, düşmana Osmanlı Ailesine karşı açtığı savaşta yardım edecektir. Büyüleyici güzellikteki bu genç kadın, Bidar ve Seniha Sultan arasında bütün dengelerin yeniden alt üst olmasına neden olacaktır.



Yeni yüzyıla girerken hakim olmak için savaşanlar, mahkum olmamak için direnenler arasında büyük bir savaş olacaktır. Bütün savaş Payitaht için, Payitaht'ın ortasında geçecektir.



Dizinin Görüntü Yönetmenliğini Ercan Işık üstlenirken, Uygulayıcı Yapımcılığını Selda Günsay, Sanat Yönetmenliğini Bekir İldem, Sanat Danışmanlığını Reza Hemmatirad, Kostüm Tasarımını Sema Gücer, Makyaj Tasarım Ayşegül Aydınlık, Saç tasarımını Serdar Karaca, Cast Direktörlüğünü Tuncay Altınoğlu, Kurgu Yönetmenliğini Caner Ertan ve müziklerini Yıldıray Gürgen üstleniyor. Dizinin Post ve Mix’ini Üs Yapım üstlenirken, Efekt ve CGI’lara Digiflame imza atıyor.

Yeni sezonu ile TRT ekranlarına gelecek olan Payitaht Abdülhamid, ikinci sezonunda heyecanlı bir tarihi serüvenle izleyenleriyle buluşmaya hazırlanıyor…