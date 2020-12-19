Paramparça dizisinin yıldızları Alina Boz ile Leyla Tanlar'ın 3 yıl sonra gelen zaferi

Oyuncu Alina Boz ile Leyla Tanlar, rol aldıkları ‘Paramparça’ adlı dizideki oyunculuk ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle Hollandalı yapım şirketi Endemol’e açtığı davayı kazandı. Dizide bölüm başı 10 bin liraya anlaşan Alina Boz, dava dilekçesinde dizinin 83’üncü bölümünden 97’inci bölümüne kadar 15 bölümlük ücretini alamadığını iddia etmişti. Mahkeme, 144 bin 900 liralık maddi tazminatı 3 yıllık faiziyle Endemol’den alınıp Alina Boz’a verilmesine hükmetti.

MAHKEME HAKLI BULDU



Oyuncu Leyla Tanlar da benzer sebeplerden ötürü yapım şirketine dava açmıştı. Tanlar’ın 3 bölümlük alacak davasını kabul eden mahkeme, 30 bin lira telif ücreti ile 6 bin liralık tazminatın faiziyle Endemol’dan tahsiline karar verdi.