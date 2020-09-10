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  • Özgü Kaya'nın panik gecesi! Gerçek ortaya çıkınca rahatladı
10 Eylül 2020 Perşembe 16:43 | Son Güncelleme:

Özgü Kaya'nın panik gecesi! Gerçek ortaya çıkınca rahatladı

Özgü Kaya'nın panik gecesi! Gerçek ortaya çıkınca rahatladı

Oyuncu Özgü Kaya, sabaha karşı oturduğu sitenin bahçesinden yüksek sesler duydu, ardından daire kapısının kilidiyle oynandığını fark etti.

Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman'ın haberine göre olayın şokuyla emniyeti arayan oyuncu, polis ekibini beklemeden dairesinden kaçıp bir arkadaşının yanına gitti.

Adrese gelen polis memurları, yaptıkları incelemede daire kapısında herhangi bir zorlama izine rastlamadı.

KAMERADAKİ GERÇEK

Kaya, yine de kimliği bilinmeyen şahıstan şikayetçi oldu. Olaydan bir gün sonra polis merkezine çağrılan Kaya, memurlarla birlikte kamera görüntülerini izleyince şoke oldu. Hırsız sanılan kişinin kendi evine giren komşu olduğu ortaya çıktı.

Yanıldığını belirten oyuncu şikayetini geri aldı. Savcılık ise soruşturmayı takipsizlik kararıyla sonuçlandırdı.

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