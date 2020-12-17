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  • Özge Özpirinçi iddialı dönüyor... 'Çok güzel bir iş olacak'
17 Aralık 2020 Perşembe 07:01 | Son Güncelleme:

Özge Özpirinçi iddialı dönüyor... 'Çok güzel bir iş olacak'

Özge Özpirinçi iddialı dönüyor... 'Çok güzel bir iş olacak'
- RECEP ASLAN

Ege'de sakin bir hayat süren Özge Özpirinçi ile Burak Yamantürk çifti, işleri nedeniyle İstanbul'a geldi.

Etiler’de görüntülenen Özge Özpirinçi ile Burak Yamantürk çifti, yeni hayatlarında huzurlu olduklarını söyledi. Yeni görüşmeleri olduğunu sözlerine ekleyen Özpirinçci, “Setlere geri döneceğim. Şu anda okuduğum çok güzel bir senaryo var. Olursa çok güzel bir iş olacak” diyerek iddialı bir dönüş yapacağını ifade etti. 

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