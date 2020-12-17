Özge Özpirinçi iddialı dönüyor... 'Çok güzel bir iş olacak'

Etiler’de görüntülenen Özge Özpirinçi ile Burak Yamantürk çifti, yeni hayatlarında huzurlu olduklarını söyledi. Yeni görüşmeleri olduğunu sözlerine ekleyen Özpirinçci, “Setlere geri döneceğim. Şu anda okuduğum çok güzel bir senaryo var. Olursa çok güzel bir iş olacak” diyerek iddialı bir dönüş yapacağını ifade etti.