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  3. Özge Özpirinçci sevgilisi Burak Yamantürk'le tatilde
17 Haziran 2020 Çarşamba 10:14 | Son Güncelleme:

Özge Özpirinçci sevgilisi Burak Yamantürk'le tatilde

Özge Özpirinçci sevgilisi Burak Yamantürk'le tatilde

Son olarak Kadın dizisiyle ekranda boy gösteren oyuncu Özge Özpirinçci, sevgilisi Burak Yamantürk ile birlikte kısa bir tatil yaptı. Çiftin tercihi Tanem Sivar ile eşi Edhem Dirvana'nın işlettiği sahil oldu.

Özpirinçci, tatilde bol bol sosyal medya hesabı için fotoğraf çekti. Ünlü oyuncu, denize girdiği anları ise şu notla paylaştı: “Denize atlamadan önceki hali... Eylülde görüşürüz Tanem ve Edhem... İstanbul’a yüzerek gitmişçesine. Kalbim, aklım, ruhum bu limanda kaldı.” Sivar ise arkadaşına yorum yaparak “Yok, yok, yok, gitme, gitme gel... Eylülde gel” dedi.

Özge Özpirinçci ve kendisi gibi oyuncu sevgilisi Burak Yamantürk, Bozburun’da kısa bir tatil yaptı. Özpirinçci eğlenceli anlarını, “Bikinili denize atlamadan önceki hali” notuyla paylaştı.

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