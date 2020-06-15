15 Haziran 2020 Pazartesi 00:51 | Son Güncelleme:
Özge Özder sessizliğini bozdu! 'Mucize Doktor'un Kıvılcım'ından 'ayrılık' açıklaması: Bu karar...
‘Mucize Doktor' dizisinde Kıvılcım karakterini canlandıran Özge Özder, yeni sezonda dizide olmayacak.
Pandemi döneminde bir an önce sete dönmek istediğini ve arkadaşlarını çok özlediğini söyleyen Özder’in ayrılığı takipçilerini üzdü. Özder, diziden kendi isteğiyle ayrılmadığını söyleyerek “Canlarım bana küsmeyiniz, kızmayınız! Karar benim kararım değildir” dedi.