Özge Özder sessizliğini bozdu! 'Mucize Doktor'un Kıvılcım'ından 'ayrılık' açıklaması: Bu karar...

Pandemi döneminde bir an önce sete dönmek istediğini ve arkadaşlarını çok özlediğini söyleyen Özder’in ayrılığı takipçilerini üzdü. Özder, diziden kendi isteğiyle ayrılmadığını söyleyerek “Canlarım bana küsmeyiniz, kızmayınız! Karar benim kararım değildir” dedi.

Kenan İmirzalıoğlu'ndan 5 aylık hamile eşi Sinem Kobal'a 54 bin liralık tatil jesti

Mihre Çelikkol'un paylaşımı ile ortaya çıktı! İbrahim Çelikkol ile eşi Mihre Çelikkol evliliklerindeki krizi tatille aştılar!

Farah Zeynep Abdullah'ın 'Umut'lu birlikteliği başladı

Mehmet Aslantuğ'dan mutluluğa teşekkür paylaşımı