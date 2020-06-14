Farah Zeynep Abdullah'ın 'Umut'lu birlikteliği başladı

Güzel oyuncu geçen ay Tuba Büyüküstün'den ayrılan Umut Evirgen ile birlikte olduğu iddia edildi. Evirgen'in evinin balkonundan kalp emojisiyle paylaşım yapan Zeynep Abdullah'ın şu an ilişkisini gözlerden uzak yaşamak istediği öğrenildi. İkili, görüntülenmemek için Umut Evirgen'in evinde görüşüyor.

