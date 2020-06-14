14 Haziran 2020 Pazar 20:51 | Son Güncelleme:
Güzel oyuncu geçen ay Tuba Büyüküstün'den ayrılan Umut Evirgen ile birlikte olduğu iddia edildi. Evirgen'in evinin balkonundan kalp emojisiyle paylaşım yapan Zeynep Abdullah'ın şu an ilişkisini gözlerden uzak yaşamak istediği öğrenildi. İkili, görüntülenmemek için Umut Evirgen'in evinde görüşüyor.
Farah Zeynep Abdullah'ın 'Umut'lu birlikteliği başladı
Bir süredir birlikte olduğu Doğu Demirkol'dan ayrılan Farah Zeynep Abdullah, kalbinin kapılarını sürpriz bir isme açtı.
Güzel oyuncu geçen ay Tuba Büyüküstün'den ayrılan Umut Evirgen ile birlikte olduğu iddia edildi. Evirgen'in evinin balkonundan kalp emojisiyle paylaşım yapan Zeynep Abdullah'ın şu an ilişkisini gözlerden uzak yaşamak istediği öğrenildi. İkili, görüntülenmemek için Umut Evirgen'in evinde görüşüyor.