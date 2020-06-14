Berrak Tüzünataç'tan kafaları karıştıran evlilik açıklaması!

Konuyla ilgili açıklama yapan oyuncu, “Söylediğim cümlelerimin ağırlığı olacak biri değilim. Dört kişilik sohbet programıydı, geyik yapıyorduk. Ben hiçbir şeye karşı değilim. Karşı olmadığım şeyleri de uygulamak zorunda değilim” dedi.

Mihre Çelikkol'un paylaşımı ile ortaya çıktı! İbrahim Çelikkol ile eşi Mihre Çelikkol evliliklerindeki krizi tatille aştılar!

Serdar Ortaç biten ilişkisi hakkında konuştu! Seçil Gür benim...