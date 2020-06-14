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  3. Berrak Tüzünataç'tan kafaları karıştıran evlilik açıklaması!
14 Haziran 2020 Pazar 20:04 | Son Güncelleme:

Berrak Tüzünataç'tan kafaları karıştıran evlilik açıklaması!

Berrak Tüzünataç'tan kafaları karıştıran evlilik açıklaması!

Bir sohbet esnasında ‘Evliliğe sıcak bakmadığı' düşüncesini açıklayan Berrak Tüzünataç, sözlerini esprili bir ortamda söylediğini ve ciddiye alınmaması gerektiği anlattı.

Konuyla ilgili açıklama yapan oyuncu, “Söylediğim cümlelerimin ağırlığı olacak biri değilim. Dört kişilik sohbet programıydı, geyik yapıyorduk. Ben hiçbir şeye karşı değilim. Karşı olmadığım şeyleri de uygulamak zorunda değilim” dedi.

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