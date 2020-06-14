Mihre Çelikkol'un paylaşımı ile ortaya çıktı! İbrahim Çelikkol ile eşi Mihre Çelikkol evliliklerindeki krizi tatille aştılar!

Üç yıllık evliliklerinde kara bulutlar dolaştığı konuşulan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin oyuncusu İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol, eski mutlu günlerine geri döndü. Mihre Çelikkol’un eşiyle olan tüm fotoğraflarını silmesiyle aralarındaki sorunlara dikkat çeken ikili, oğulları Ali ve yakın arkadaşlarıyla birlikte Marmaris’e tatile gitti. Bu süre zarfında sorunlarını konuşarak aşan ünlü çift, mutluluklarını da sosyal medya hesaplarından gözler önüne serdi. Mihre Çelikkol, önceki gün eşiyle birlikte teknede çekilen fotoğrafını yayımlayarak, aralarındaki sorunlarını aştıklarını gösterdi. Mihre Çelikkol’un paylaşımının altına sevenleri “Bu tabloyu görmeyi çok özlemiştik” şeklinde yorumlar yaptı.