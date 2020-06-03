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  3. Evliliklerine nazar değdi... Mihre Çelikkol eşi İbrahim Çelikkol'u sildi!
03 Haziran 2020 Çarşamba 19:57 | Son Güncelleme:

Evliliklerine nazar değdi... Mihre Çelikkol eşi İbrahim Çelikkol'u sildi!

Evliliklerine nazar değdi... Mihre Çelikkol eşi İbrahim Çelikkol'u sildi!

İbrahim Çelikkol ile eşi Mihre Çelikkol'un evliliklerinde sorunlar mı var? İbrahim Çelikkol'un gözlerden uzak yaşadığı evliliğine nazar değdi. Oyuncunun eşi Mihre Çelikkol, ünlü isimle olan tüm fotoğraflarını sildi.

‘Doğduğun Ev Kaderindir’ adlı dizide rol alan İbrahim Çelikkol ile eşi Mihre Çelikkol’un evliliklerinde sorunlar olduğu iddia edildi. Karantina günlerinde eşi ve oğlu Ali ile vakit geçirmekten büyük keyif aldığını söyleyen Çelikkol’un evliliklerine nazar değdi. Oyuncun bu mutluluğunun aksine eşi Mihre Çelikkol’un Instagram hesabından eşiyle olan tüm fotoğraflarını sildiği görüldü. İbrahim Çelikkol, sevgilisiyle olan güzel anılarını silmezken Mihre Çelikkol’un bu davranışı ‘Evliliklerinde sorun mu var” diye düşündürttü. İbrahim Çelikkol, evlendiğini zaman “Sırılsıklam âşığım. Evlilik beni olumlu anlamda değiştirdi” ifadelerini kullanmıştı.

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