Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7395
  • 7,5735
  • 367.622
  • 109111
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güneş
    3. >
  3. Sen Çal Kapımı dizisi ile ekranda olmaya hazırlanan Melisa Döngel yeni aşkıyla görüntülendi! Flaş patladı, maskeler takıldı
03 Haziran 2020 Çarşamba 20:30 | Son Güncelleme:

Sen Çal Kapımı dizisi ile ekranda olmaya hazırlanan Melisa Döngel yeni aşkıyla görüntülendi! Flaş patladı, maskeler takıldı

Sen Çal Kapımı dizisi ile ekranda olmaya hazırlanan Melisa Döngel yeni aşkıyla görüntülendi! Flaş patladı, maskeler takıldı

Sen Çal Kapımı adlı diziyle ekranda olmaya hazırlanan oyuncu Melisa Döngel, önceki gün yeni aşkıyla görüntülendi.

RECEP ASLAN

Bebek sahilinde, sevgilisinin aracıyla tur atan Döngel, çekildiklerini fark edince “Aşkım çekecekler hızlan” diyerek tepki gösterdi. Mustafa Sandal’ın ‘Gel Bana’ şarkısını dinleyen âşıklar camı kapattıktan sonra maskelerini taktı. 

Bakan Koca açıkladı... Koronavirüste son durum
Son dakika! Trabzonspor Avrupa'dan bir yıl men edildi
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko hükümeti feshetti!
1 milyon TL ödülle aranıyordu: Hakkari'de teslim oldu!
AK Parti Sözcüsü Çelik: İkisine de karşıyız
Hitit kentinde 3500 yıllık küvet

Hitit kentinde 3500 yıllık küvet

İstanbul'u terk edip İzmir'e yerleşmişti... İşte Pı

İstanbul'u terk edip İzmir'e yerleşmişti... İşte Pınar Aylin'in yeni hayatı!

ABD ordusu harekete geçti! Başkente yığınak yapılıy

ABD ordusu harekete geçti! Başkente yığınak yapılıyor

Yeni AKM'nin kaba inşaatı tamamlandı

Yeni AKM'nin kaba inşaatı tamamlandı