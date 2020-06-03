03 Haziran 2020 Çarşamba 20:30 | Son Güncelleme:
RECEP ASLAN
Sen Çal Kapımı dizisi ile ekranda olmaya hazırlanan Melisa Döngel yeni aşkıyla görüntülendi! Flaş patladı, maskeler takıldı
Sen Çal Kapımı adlı diziyle ekranda olmaya hazırlanan oyuncu Melisa Döngel, önceki gün yeni aşkıyla görüntülendi.
RECEP ASLAN
Bebek sahilinde, sevgilisinin aracıyla tur atan Döngel, çekildiklerini fark edince “Aşkım çekecekler hızlan” diyerek tepki gösterdi. Mustafa Sandal’ın ‘Gel Bana’ şarkısını dinleyen âşıklar camı kapattıktan sonra maskelerini taktı.